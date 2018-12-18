Юлия Светличная поздравила Светлану Саидову и Елизавету Яхно с получением престижных наград

Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой мира
в синхронном плавании. Главный тренер сборной Украины Светлана Саидова – лучшим тренером.
– Искренне поздравляю Елизавету и Светлану Бурхановну! – сказала глава ХОГА Юлия Светличная. – Мы, в Харькове, давно убеждены, что вы – лучшие, и приятно, когда этот факт признают во всем мире. Такие награды и все предшествовавшие им победы на международных соревнованиях даются тяжелым ежедневным трудом, упорством и настоящей силой духа. Желаю вам здоровья, сил, энергии и еще больших успехов в будущем!
Напомним, в этом году 20-летняя Елизавета Яхно завоевала в составе сборной команды Украины на чемпионате Европы семь наград – золотую, пять серебряных и бронзовую. Кроме того, в 2018-м на счету Елизаветы – победные выступления на этапах Мировой серии по синхронному плаванию.