Харьков

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Юлия Светличная поздравила Светлану Саидову и Елизавету Яхно с получением престижных наград

Юлия Светличная поздравила Светлану Саидову и Елизавету Яхно с получением престижных наград
Харьковчанок отметила по итогам 2018 года Международная федерация плавания.
Елизавета Яхно признана лучшей спортсменкой мира в синхронном плавании. Главный тренер сборной Украины Светлана Саидова – лучшим тренером.

– Искренне поздравляю Елизавету и Светлану Бурхановну! – сказала глава ХОГА Юлия Светличная. – Мы, в Харькове, давно убеждены, что вы – лучшие, и приятно, когда этот факт признают во всем мире. Такие награды и все предшествовавшие им победы на международных соревнованиях даются тяжелым ежедневным трудом, упорством и настоящей силой духа. Желаю вам здоровья, сил, энергии и еще больших успехов в будущем!

Напомним, в этом году 20-летняя Елизавета Яхно завоевала в составе сборной команды Украины на чемпионате Европы семь наград – золотую, пять серебряных и бронзовую. Кроме того, в 2018-м на счету Елизаветы – победные выступления на этапах Мировой серии по синхронному плаванию.

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