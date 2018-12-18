Путин готовит для Беларуси длительную осаду 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В результате российского экономического давления на Беларусь путем применения «налогового маневра» Лукашенко был вынужден сообщить о своем желании углубленной интеграции с РФ с целью снижения цен на нефть и другие полезные ископаемые.