Раскрыт секрет долголетия женщин

Когда дело касается секретов долгой жизни, то ими могут оказаться гены человека. Исследование показало, что женщины живут дольше мужчин, поскольку имеют две Х-хромосомы. Ранее утверждалось, что представительницы прекрасного пола живут дольше за счёт более прочной иммунной системы, а также из-за того, что они гораздо реже подвержены таким вредным привычкам, как курение и пьянство. Наконец, женщины реже ввязываются в рискованное поведение вроде драк, экстремальных видов спорта и тому подобного. Но и в мире животных самки тоже чаще всего живут дольше самцов, и теперь исследователи убеждены, что дело именно в количестве хромосом. Об этом сообщает
МедикФорум.
У женщин имеются две Х-хромосомы, а у мужчин X и Y. Но Y-хромосома ничего не дает мужчине кроме специфических маскулинных черты внешности вроде волос на лице, а вот вторая Х-хромосома содержит множество генов, имеющих отношение к мозгу и выживаемости. Когда учёные биологически запрограммировали самцов мышей на обладание двумя Х-хромосомами, они стали жить дольше. Авторы исследования из Калифорнийского университета в Сан-Франциско утверждают, что при этом не было важным, имели ли мыши яичники или яички. До тех пор, пока в их организме были две Х-хромосомы, они избегали ранней смерти во время старения.
Отметим, что наука до сих пор активно спорит о том, что же играет определяющую роль в продолжительности жизни человека. Существует мнение, что на этот показатель оказывают влияние экологическая обстановка, правильный образ жизни, отказ от вредных привычек, а также профилактика стресса. Но есть и устойчивое мнение и о том, что всё дело именно в генах, и если кому-то суждено на генетическом уровне прожить долго, то так это и произойдёт.