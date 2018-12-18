В городе под Харьковом проведут военную приписку 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 10 января по 31 марта 2019 будет проведена приписка к призывному участку Изюмского объединенного городского военного комиссариата граждан 2002 года рождения.

Об этом говорится в приказе военного комиссара Изюмского объединенного городского военного комиссариата подполковника Валерия Филюнкина.



В приказе сказано, что на приписку вызываются все граждане, родившийся с 1 января по 31 декабря 2002 года включительно, постоянно или временно проживающих на территории Изюма и Изюмского района, а также граждан старшего призывного возраста, которые не были приписаны ранее. Нужно прибыть по адресу: г. Изюм, улица Старопочтовая, 37, в точно определенное время, имея при себе документы, указанные в личных повестках. Граждане, не получившие личных повесток, обязаны прибыть по указанному адресу 1 февраля 2019 г., имея при себе документы, удостоверяющие личность.



Руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений нужно освободить юношей, которым необходимо прибыть для приписки к призывному участку, на время, необходимое для прохождения приписки и обеспечить их своевременную явку в военный комиссариат.