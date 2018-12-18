Общество

  • 216
    •  / 

Московская патриархия получила еще одну плохую новость по поводу Украины

Московская патриархия получила еще одну плохую новость по поводу Украины
Официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем новой Православной церкви Украины.
Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря в Facebook, пишет УП.

По его словам, фактически, новость об избрании Епифания — это знак, что ПЦУ приобретает для Ватикана субъектность.

«Официальный портал новостей Ватикана 17 декабря сообщил об избрании Митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита — эта церковь приобретает для Ватикана субъектность», — написал Е.Зоря на своей странице в соцсети Facebook во вторник утром.

По его словам, это «весьма болезненная новость для Московской патриархии, и очень весомая — для католического и всего христианского мира».

«Хотя отсутствие евхаристического единства между Католической церковью и Православной церковью определяет, что официально первая не осуществляет какого-то церковного акта признания новой автокефалии, однако фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги. А это значит, что в тех церквях, которые еще не определились с признанием автокефалии, появился весомый аргумент сделать это сразу после вручения Томоса», — отмечает архиепископ.

«Возможно, именно поэтому Вселенский патриарх и назначил это событие на 6 января — чтобы дать время тем, кто еще колеблется, принять верное решение и поддержать новую автокефальную Церковь-сестру», — резюмировал Е.Зоря.

Как ранее сообщалось, 15 декабря Объединительный собор в Киеве объявил о создании поместной Православной церкви Украины. Предстоятелем объединенной церкви был избран Епифаний (Думенко).

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2784.79 грн
100 EUR 3168.26 грн
10 RUB 4.1723 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи