В Харькове полиция помешала торговцу людьми реализовать свои гнусные планы: фото-факт

Об этом сообщает
управление Нацполиции в Харьковской области во вторник, 18 декабря.
Задержание произошло накануне в переходе станции метро Студенческая в Харькове. Злоумышленник вербовал девушек совместно с 58-летним мужчиной, который объявлен в международный розыск.
По данным полиции, в переходе в метро подозреваемый встретился с девушкой и передал ей 400 гривен для покупки билета на автобус в аэропорт Борисполь, 20 евро, а также распечатанные билеты на самолеты. Завербованные женщины возвращены домой.
Открыто уголовное производство по статье о торговле людьми (ч.2 ст.149 УК Украины). Задержанный находится в изоляторе временного содержания. В отношении него избрана мера пресечения – содержание под стражей.