В Харькове полиция помешала торговцу людьми реализовать свои гнусные планы: фото-факт 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину за вербовку женщин с целью сексуальной эксплуатации в Испании.