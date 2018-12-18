Общество

  • 149
    •  / 

Гройсман назвал приоритеты Кабмина на следующий год

Гройсман назвал приоритеты Кабмина на следующий год
Правительство определило пять приоритетных направлений работы в 2019 году.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина 18 декабря.
 
– Приоритет первый - это усиление экономического роста в 2019 году, приоритет второй - это эффективное управление, государственное управление; приоритет третий, который является одним из наших ключевых, - это развитие человеческого капитала; приоритет четвертый - верховенство права и борьба с коррупцией; приоритет пятый, один из фундаментальных, - вопрос безопасности и обороны нашего государства, - сказал он.

Гройсман напомнил, что за время его премьерства была принята Программа действий Кабмина до 2020 года включительно, и с тех пор ежегодно чиновники утверждают ежегодную операционную программу действий и каждый квартал и каждые полгода отчитываются о проделанной работе.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2784.79 грн
100 EUR 3168.26 грн
10 RUB 4.1723 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи