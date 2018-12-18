Гройсман назвал приоритеты Кабмина на следующий год 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Правительство определило пять приоритетных направлений работы в 2019 году.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина 18 декабря.



– Приоритет первый - это усиление экономического роста в 2019 году, приоритет второй - это эффективное управление, государственное управление; приоритет третий, который является одним из наших ключевых, - это развитие человеческого капитала; приоритет четвертый - верховенство права и борьба с коррупцией; приоритет пятый, один из фундаментальных, - вопрос безопасности и обороны нашего государства, - сказал он.



Гройсман напомнил, что за время его премьерства была принята Программа действий Кабмина до 2020 года включительно, и с тех пор ежегодно чиновники утверждают ежегодную операционную программу действий и каждый квартал и каждые полгода отчитываются о проделанной работе.