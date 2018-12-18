Украина получила мощный козырь для борьбы за деоккупацию Крыма

Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном
на сайте внешнеполитического ведомства 18 декабря.
«Несмотря на отчаянные потуги РФ помешать принятию документа, Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз осудила временную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией как государством-оккупантом и послала четкий сигнал о непризнании попытки его аннексии. Российская Федерация должна убрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины», — говорится в документе.
В МИД акцентировали, что оккупация Крыма, угроза или применение силы против территориальной целостности и политической независимости Украины нарушают обязательства, взятые Россией при подписании Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).
В заявлении отмечается, что резолюция выражает решительную озабоченность международного сообщества неоправданным применением Российской Федерацией силы против трех кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года в Черном море, в результате которого были серьезно ранени отдельные члены украинских экипажей, и призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинские корабли и личный состав.
«Во время российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморского региона, но и Средиземноморью и Ближнему Востоку», — подчеркнули в МИД.
Резолюция также содержит призыв к Российской Федерации прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе в соответствии с международным правом, в частности Конвенции ООН о морском праве 1982 года.
Важным элементом резолюции является осуждение построения и открытия Российской Федерацией Керченского моста, а также увеличение военного присутствия Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей.
«Широкая поддержка нашей позиции в отношении Крыма и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для Российской Федерации: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения», — убеждены в МИД.
В заявлении отмечается, что Украина подтверждает свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.
«В этой связи новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей», — отмечается в документе.