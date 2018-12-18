Политика

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Украина получила мощный козырь для борьбы за деоккупацию Крыма

Украина получила мощный козырь для борьбы за деоккупацию Крыма
Одобрение 17 декабря 2018 г. «крымской» резолюции Генассамблеи ООН показало четкую позицию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ.
Об этом говорится в заявлении МИД, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства 18 декабря.

«Несмотря на отчаянные потуги РФ помешать принятию документа, Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз осудила временную оккупацию Крымского полуострова Российской Федерацией как государством-оккупантом и послала четкий сигнал о непризнании попытки его аннексии. Российская Федерация должна убрать свои вооруженные силы из Крыма и немедленно прекратить незаконную оккупацию территории Украины», — говорится в документе.

В МИД акцентировали, что оккупация Крыма, угроза или применение силы против территориальной целостности и политической независимости Украины нарушают обязательства, взятые Россией при подписании Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум).

В заявлении отмечается, что резолюция выражает решительную озабоченность международного сообщества неоправданным применением Российской Федерацией силы против трех кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года в Черном море, в результате которого были серьезно ранени отдельные члены украинских экипажей, и призывает Российскую Федерацию немедленно освободить украинские корабли и личный состав.

«Во время российской оккупации Крым превратился в мощную военную базу, которая угрожает безопасности и стабильности не только Черноморского региона, но и Средиземноморью и Ближнему Востоку», — подчеркнули в МИД.

Резолюция также содержит призыв к Российской Федерации прекратить препятствовать законному праву на свободу судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе в соответствии с международным правом, в частности Конвенции ООН о морском праве 1982 года.

Важным элементом резолюции является осуждение построения и открытия Российской Федерацией Керченского моста, а также увеличение военного присутствия Российской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей.

«Широкая поддержка нашей позиции в отношении Крыма и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для Российской Федерации: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения», — убеждены в МИД.

В заявлении отмечается, что Украина подтверждает свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

«В этой связи новая резолюция будет использована в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей», — отмечается в документе.

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