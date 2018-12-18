Украина получила мощный козырь для борьбы за деоккупацию Крыма 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Одобрение 17 декабря 2018 г. «крымской» резолюции Генассамблеи ООН показало четкую позицию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения агрессии РФ.