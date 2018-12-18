Синоптики сообщили о погоде в Украине в День святого Николая 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшие сутки, 19 декабря, над Украиной продолжит господствовать холодный воздух, который будет определять поле повышенного, а на юге - пониженного атмосферного давления.

В частности циклон над Турцией и Черным морем принесет усиление ветра на юге и востоке Украины, а также периодически незначительные осадки. Всего в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, сообщает Укргидрометцентр.



В Крыму и Приазовье днем прогнозируется снег с дождем, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 3-8° мороза, южных и восточных областях ночью 5-10°, днем 1-6° мороза; в Крыму ночью около 0°, днем 1-4° тепла.



В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.



В четверг, 20 декабря, в Украине будет без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с, на юге страны и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.



Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°, в Карпатах и Прикарпатье 10-16°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 3-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. В Крыму небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; температура ночью около 0°, днем 1-5 ° тепла.



В Киеве - без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 4-6° мороза.



В то же время как отметила в Facebook синоптик Наталия Диденко, в конце недели атлантические влага и тепло приблизятся и принесут повышение температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега, который будет переходить в течение субботы-воскресенья в дождь.