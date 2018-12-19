Увидел свет Харьковский том «Свода памятников истории и культуры Украины»

Книга «Свод памятников истории и культуры: Харьковская область. Г. Купянск и Купянский район» состоит из очерка и двух разделов. Она содержит около 150 статей об объектах культурного наследия и 200 фотографий, сообщает пресс-служба
ХОГА.
– Для нас это событие. Ведь свод памятников в Харьковской области был подготовлен впервые - совместными усилиями Управления культуры и туризма ХОГА, Харьковского научно-методического центра охраны культурного наследия, специалистов, - сказал во время презентации заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. - 2018-й в Украине - год охраны культурного наследия. Мы в Харьковской области сделали в этом году много работы в этой сфере. И это только начало.
«Свод памятников истории и культуры Украины» - государственный проект по подготовке многотомного энциклопедического издания о недвижимых памятниках археологии, истории, монументального искусства, архитектуры и градостроительства.
Работа по подготовке Харьковского тома издания была начата еще в 1980-х годах, но так и не была завершена. В 2016 году работу над созданием свода памятников Харьковщины возобновили под руководством Управления культуры и туризма ХОГА.
– Мы благодарны команде областной администрации во главе с руководителем области Юлией Светличной за поддержку районов области. За восстановление инфраструктуры культурной сферы - ремонт сельских домов культуры, библиотек. Хорошо, что руководство области понимает важность вопроса возрождения культурного наследия и истории, - сказала заместитель председателя Купянской РГА Елена Полеха. - Благодаря поддержке этого проекта со стороны ХОГА, наш район теперь имеет полный свод памятников, который, уверена, станет хорошим инструментом национально-патриотического воспитания.
Следующая книга Харьковского тома энциклопедии будет посвящена городу Чугуев.
– С поддержкой ХОГА мы выполним эту задачу. Это очень важный проект. Мы часто говорим, что историю надо уважать. Но, прежде всего, ее нужно знать — с помощью памятников, - подчеркнула директор музея им. И. Репина Светлана Бучастая.