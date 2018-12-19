У Харькова есть реальный шанс принять футбольный матч 1/16 финала Лиги Европы 19 декабря 2018 г. Николай Коперник 0 0

Член правления футбольного клуба «Айнтрахт» Аксель Хелльманн заявил о том, что украинский поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера», скорее всего, состоится в Харькове, где пока что действует военное положение.