У Харькова есть реальный шанс принять футбольный матч 1/16 финала Лиги Европы

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немецкого клуба функционер отметил, что франкфуртцы с нетерпением ожидают матча против «по-настоящему сильного соперника».
– Нужно дождаться, чтобы понять, где мы сыграем. Харьков – наиболее вероятный вариант, – добавил Хелльманн.
ФК «Айнтрахт» в качестве соперника «Шахтер» получил в результате жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая прошла в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 17 декабря. Поединки состоятся 14 и 21 февраля. Первый матч «Шахтер» проведет на своем поле (ключевое слово: «свое»).
«Шахтер» вылетел из Лиги чемпионов, не сумев победить французский «Лион» (1:1) в шестом туре Лиги чемпионов сезона 2018/19, и теперь на мждународной арене выступает в формате Лиги Европы.
Поединок «Шахтер» – «Лион», который прошел 12 декабря, было решено провести в Киеве на НСК «Олимпийский» из-за введения военного положения в том числе в Харькове, где ранее проводил домашние матчи еврокубков донецкий клуб.