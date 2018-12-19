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На руднике в Канаде нашли самый большой алмаз Северной Америки: фото-факт

На руднике в Канаде нашли самый большой алмаз Северной Америки: фото-факт
Драгоценный камень размером с куриное яйцо обнаружили на руднике «Диавик».
Желтый алмаз, весом 552 карата, нашли на алмазном руднике «Диавик» к северо-востоку от Йеллоунайфа. Драгоценный камень, размером 33,74 мм на 54,56 мм, был обнаружен при разработке нового канала. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

– Цвет и структура камня зависят от уникального пути, который естественный алмаз прошел с момента формирования до того дня, когда мы его нашли. Рудник «Диавик» – место рождения нескольких самых красивых алмазов в мире, но этот, конечно, первый в списке, — утверждает Кайл Вашингтон, представитель Dominion Diamond Mines.

Компания уже заявила, что находка крупнее и ценнее всех остальных североамериканских алмазов. До сих пор самым большим на континенте считался 188-каратный Foxfire, найденный в 2015 году. Камень также больше бриллианта De Beers, занимавшего в группе желтых алмазов лидирующее положение (440 карат).



Фото: Dominion Diamond Mines

А самым большим алмазом в мире считается Куллинан (3 106 карат), добытый в Южной Африке в 1905 году. Он был огранен в два крупных бриллианта (Большую и Вторую звезды Африки, украшающие скипетр и корону королевы Великобритании), семь средних и около 100 мелких осколков чистого голубого цвета.

Разработка алмазного рудника «Диавик» началась в 2003 году.

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