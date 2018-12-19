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СБУ предотвратила теракт на железной дороге под Харьковом: видео-факты

СБУ предотвратила теракт на железной дороге под Харьковом: видео-факты
17 декабря силовики предотвратили теракт на железной дороге на границе Харьковской и Луганской областей.
Об этом на брифинге 18 декабря заявил представитель Департамента контразведки СБУ Владимир Настюк.

По данным правоохранителей, теракт был подготовлен так называемым «МГБ ЛНР» вместе с российскими спецслужбами. Житель Луганской области 1989 года рождения заложил взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте на железнодорожных путях. Тем не менее попытка подрыва окончилась неудачей – украинским силовикам удалось подменить бомбу на муляж.

Сейчас исполнитель находится под стражей. Согласно информации СБУ, организатором преступления является бывший сотрудник СБУ в Луганской области, а ныне – террорист «ЛНР» Егор Дубровкин, уроженец Саратовской области РФ. Сейчас его объявили в розыск.



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