Известный карикатурист остроумно высмеял возможное объединение России и Беларуси 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет поступаться суверенитетом своей страны, в то время, как Кремль пытается успокоить его, утверждая, что полного объединения не будет в ближайшее время.