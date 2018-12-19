Украинские скауты передали президенту Вифлеемский огонь 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Скауты сразу отметили: такие встречи уже стали доброй традицией.

– На самом деле очень приятно отметить, что вы первый Президент нашей страны, который уже четвертый год подряд поддерживает инициативу и эстафету распространения Вифлеемского огня мира. Надеемся, что эта традиция будет продолжаться, – обратились пластуны к Петру Порошенко.



Они также отметили, что для них важно ощущать себя частью всемирного скаутского движения и продолжать эту мировую скаутскую традицию в Украине уже более 20 лет.



– Позавчера этот огонь прилетел в Украину, и теперь и до Рождества нашей задачей является распространять этот символ тепла для всех, кто в нем нуждается в больницах, детских домах. И что самое важное – в церкви и на передовую. Наша волонтерская группа отправилась на восток для того, чтобы бойцам различных подразделений передать этот огонь для того, чтобы действительно настал долгожданный мир и победа. Надеемся, вы нам тоже поможете распространять его, – рассказали представители пласта.



Пластуны уже передали огонь главе новообразованной Поместной церкви Украины.



– Образование поместной церкви – это историческое событие, которое подтверждает наше объединение и независимость. Спасибо вам за ваш большой вклад и ваш труд для объединения церкви и Украины. И мы хотим вам передать этот символический огонь единения, добра и любви. Мы верим, что именно любовь и единение помогут нам завоевать победу в войне и мир, – сказали представители пласта.



– Спасибо вам за то, что вы четыре года бок о бок давали мне радость получать Вифлеемский огонь как символ Рождества, как символ возрождения, – ответил Петр Порошенко.



Он подчеркнул, что в течение последнего года многое изменилось в стране. И это не только открытие скаутского центра на Киевщине, и сейчас многие ребята уже точно знают, что хотят быть участниками скаутского движения.



– Изменилось то, к чему мы стремились уже более тысячи лет. Рождество – это, конечно, и Вифлеемский огонь, который распространяется по стране. Но в этом году в вечер перед Рождеством состоится чрезвычайное событие, которое точно не состоялось бы без воли Божьей. Вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви Блаженнейшим Епифанием я буду иметь высокую честь, высокое наслаждение быть на службе Божьей в нашей Матери-Церкви у Вселенского Патриарха. И надеемся, что на то будет воля Божья, и мы получим Томос об автокефалии, Томос о независимости, – сказал Петр Порошенко. – Хочу сказать, что это не только церковное дело для православных, хотя это и большой праздник. Это большое событие для нашего государства, потому что от независимости церкви идет независимость государства. И не может быть независимым государство, если оно не имеет канонической, независимой церкви.



Президент убежден, что все это стало возможным именно благодаря поддержке Господа:



– Потому, что тот крест, который несут украинцы – крест правды и борьбы за независимость – Господь услышал наши молитвы, и произошло это чудо.



Петр Порошенко уверен, что этому событию – образованию Православной церкви Украины – радуются все украинцы: и те, кто был на Софийской площади в субботу во время Собора церковных иерархов и молился за то, чтобы они избрали Предстоятеля, и много других.



Глава государства призвал всех молиться, чтобы в конце все произошло, и Украина получила собственную церковь, где будут молиться за украинский народ и Украинское государство.



Президент поздравил пластунов с Днем святого Николая и Рождеством, которое празднуется за ним.



Пластуны спели традиционную песню о Вифлеемском огне.