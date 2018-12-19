Новый год и Рождество 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Об этом сообщает
ЛИГА.
На новый год 2019 в Украине - три официальных выходных: 30 и 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года.
31 декабря украинцы должны будут отработать в субботу, 29 декабря.
На Рождество в Украине предусмотрено три выходных - с 5 по 7 января.
Всего январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней:
- 1 января - Новый год (официальный выходной);
- 5 января - суббота;
- 6 января - воскресенье (Сочельник);
- 7 января - Рождество Христово (официальный выходной);
- 12 января - суббота;
- 13 января - воскресенье;
- 19 января - Крещение Господне (суббота, выходной).
- 20 января - воскресенье;
- 26 января - суббота;
- 27 января - воскресенье.
На католическое Рождество 23, 24, 25 декабря будут нерабочими днями.