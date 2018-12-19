Украина

  • 186
    •  / 

Новый год и Рождество 2019: сколько будут отдыхать украинцы

Новый год и Рождество 2019: сколько будут отдыхать украинцы
В связи с празднованием Нового года и Рождества украинцы будут отдыхать шесть дней.
Об этом сообщает ЛИГА.

На новый год 2019 в Украине - три официальных выходных:  30 и 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года.

31 декабря украинцы должны будут отработать в субботу, 29 декабря.

На Рождество в Украине предусмотрено три выходных - с 5 по 7 января.

Всего январе 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней:

- 1 января - Новый год (официальный выходной);
- 5 января - суббота;
- 6 января - воскресенье (Сочельник);
- 7 января - Рождество Христово (официальный выходной);
- 12 января - суббота;
- 13 января - воскресенье;
- 19 января - Крещение Господне (суббота, выходной).
- 20 января - воскресенье;
- 26 января - суббота;
- 27 января - воскресенье.

На католическое Рождество 23, 24, 25 декабря будут нерабочими днями.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2784.79 грн
10 RUB 4.1723 грн
100 EUR 3168.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи