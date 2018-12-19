В Харькове будут судить необычных шантажистов

В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт против участников преступной группировки, которые от лица несовершеннолетнего предлагали мужчинам сексуальные услуги, а затем, выдавая себя за правоохранителей, шантажировали их или посредством применения физического насилия завладевали материальными ценностями.
Об этом сообщает
пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин.
К своей деятельности он привлек 16-летнего юношу и еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет.
По версии прокуратуры, несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера. Интимные встречи всегда проходили по месту жительства потенциальных жертв.
Вместе с юношей «на вызов» приезжали другие участники группы. Дождавшись подходящего момента, злоумышленники заходили в квартиру и представлялись правоохранителями. Они показывали поддельные удостоверения и пугали «клиентов» уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего. За неразглашение подробностей интимной жизни требовали деньги, рассказали правоохранители.
Если мужчины не соглашались на условия злоумышленников, они прибегали к насилию. На потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом.
Одну из жертв два дня удерживали в собственном доме, пока мужчина не согласился переписать на воров свою квартиру в Харьковской области. Еще одного пострадавшего вообще вывезли в лесополосу и, приставив пистолет к виску, заставили его отдать 100 тыс грн, говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, за 2 года преступной деятельности злоумышленники «заработали» более 700 тыс грн.
Участников группировки обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса.