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В Харькове будут судить необычных шантажистов

В Харькове будут судить необычных шантажистов
Предлагали сексуальные услуги, после чего, представившись правоохранителями, шантажировали и вымогали деньги за неразглашение.
В Харькове прокуратура направила в суд обвинительный акт против участников преступной группировки, которые от лица несовершеннолетнего предлагали мужчинам сексуальные услуги, а затем, выдавая себя за правоохранителей, шантажировали их или посредством применения физического насилия завладевали материальными ценностями.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Преступную группу в июне 2015 года организовал и возглавил ранее судимый 42-летний харьковчанин.

К своей деятельности он привлек 16-летнего юношу и еще шестерых знакомых в возрасте от 19 до 39 лет.

По версии прокуратуры, несовершеннолетний через интернет знакомился с мужчинами и предлагал им услуги сексуального характера. Интимные встречи всегда проходили по месту жительства потенциальных жертв.

Вместе с юношей «на вызов» приезжали другие участники группы. Дождавшись подходящего момента, злоумышленники заходили в квартиру и представлялись правоохранителями. Они показывали поддельные удостоверения и пугали «клиентов» уголовной ответственностью за развращение несовершеннолетнего. За неразглашение подробностей интимной жизни требовали деньги, рассказали правоохранители.

Если мужчины не соглашались на условия злоумышленников, они прибегали к насилию. На потерпевших надевали наручники и угрожали пистолетом.

Одну из жертв два дня удерживали в собственном доме, пока мужчина не согласился переписать на воров свою квартиру в Харьковской области. Еще одного пострадавшего вообще вывезли в лесополосу и, приставив пистолет к виску, заставили его отдать 100 тыс грн, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, за 2 года преступной деятельности злоумышленники «заработали» более 700 тыс грн.

Участников группировки обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса.

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