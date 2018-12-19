Харьков

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В Харькове возобновили популярный автобусный маршрут: расписание

В Харькове возобновили популярный автобусный маршрут: расписание
В День святого Николая, 19 декабря в 6 утра возобновилось автобусное сообщение Харьков (терминал «Холодная гора») – Люботин (м-он «Ромашка»).
По этому поводу в Люботине, на площадке возле магазина «Ромашка» даже состоялось торжественное открытие маршрута.

Все автобусы оборудованы камерами видеофиксации, а в 2019 году собираются установить валидаторы.

Маршрут разработан специалистами Харьковской облгосадминистрации и согласован с перевозчиком и громадой. В маршрут и график движения будут вноситься коррективы – для оптимизации и удобства пассажиров.

Стоимость проезда – 25 грн.

Перевозчик (ГП «Автосервис» ПАО «Куряжский ДСК») рассматривает возможность бесплатного проезда по Люботину в праздники.

Перевозчик также планирует увеличить количество автобусов, а летом запустить автобусы повышенной комфортности, сообщает сетевой паблик в ФБ.

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