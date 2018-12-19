В Харькове возобновили популярный автобусный маршрут: расписание

По этому поводу в Люботине, на площадке возле магазина «Ромашка» даже состоялось торжественное открытие маршрута.
Все автобусы оборудованы камерами видеофиксации, а в 2019 году собираются установить валидаторы.
Маршрут разработан специалистами Харьковской облгосадминистрации и согласован с перевозчиком и громадой. В маршрут и график движения будут вноситься коррективы – для оптимизации и удобства пассажиров.
Стоимость проезда – 25 грн.
Перевозчик (ГП «Автосервис» ПАО «Куряжский ДСК») рассматривает возможность бесплатного проезда по Люботину в праздники.
Перевозчик также планирует увеличить количество автобусов, а летом запустить автобусы повышенной комфортности, сообщает сетевой паблик в ФБ
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