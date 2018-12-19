В Харькове возобновили популярный автобусный маршрут: расписание 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В День святого Николая, 19 декабря в 6 утра возобновилось автобусное сообщение Харьков (терминал «Холодная гора») – Люботин (м-он «Ромашка»).