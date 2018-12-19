В Харькове готовы оказывать новые услуги в одном месте 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ряд услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния будет предоставляться в центрах предоставления административных услуг Харькова с 2019 года.

