«Однажды морозным днем»: что в новогодние праздники харьковчанам обещает устроить Gorky Park

Новогодние празднования в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького начнутся в воскресенье, 23 декабря.

В этот день в парке откроются главная елка и Дом Деда Мороза, начнет работу зимняя ярмарка, состоится массовый забег Санта Клаусов «Santa Fun Run», а также праздничное шествие и молодежная дискотека. Кроме того, на главной сцене пройдет конкурсная шоу-программа «Сказочный городок», а творческая студия «Пингвин» презентует новое представление «Кто похитил Новый год?». Далее выступит духовой оркестр и группа «Льюис Кэрролл».В Развлекательном центре пройдут детские шоу, также малыши смогут написать письмо Деду Морозу, поучиться в зимней Школе рукоделия. В «Логове Билли Кида» состоится премьера музыкального шоу «Техасский Новый год» и пройдет танцевальная программа «Однажды морозным днем».В дни зимних каникул в парке Горького запланировано проведение детских программ, выступления артистов, новогодние мастер-классы. Дед Мороз будет ждать гостей в своем домике, и каждый ребенок получит от него сладости.Католическое Рождество, которое будет отмечаться 25 декабря, отпразднуют в парке Горького тематическими мастер-классами, выступлениями фольклорных коллективов «Весна» и «Євшан-зілля», зимними забавами. В Развлекательном центре для детей пройдут шоу «Однажды в сказке», «Сюрприз для Снеговика», «Миссия: Спасти Праздник». На центральной площади будут водить хороводы.Встречать Новый год в парке Горького начнут в 12:00 31 декабря. Новогодняя программа с различными шоу, конкурсами и представлениями продлится до пяти часов утра. Все это время будут работать аттракционы.Конкурсно-развлекательная программа на главной сцене парка начнется в 22:00. Свое новогоднее шоу презентует группа «Льюис Кэрролл», а команда аниматоров покажет новогодний спектакль. В финале представления Дед Мороз вместе со всеми гостями под бой курантов и вспышки пиротехнического шоу встретят новый, 2019 год.