Ко Дню святого Николая: Юлия Светличная испекла праздничное печенье для украинских воинов 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

18 декабря Юлия Светличная посетила Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс, где вместе с воспитанниками учреждения и представителями скаутской организации «Пласт» приготовила печенье «Праздничные николайчики».



– Уже третий год подряд мы вместе с харьковскими пластунами поддерживаем эту хорошую традицию. Делать добро легко и приятно, особенно в такой хорошей компании. Привлекаем к приготовлению праздничных угощений всех желающих, чтобы как можно у большего количества людей накануне нового года было хорошее настроение, – сказала председатель ХОГА. – Печенье, которое мы сделали вместе с детьми, отвезем в военный госпиталь: поддержим ребят, которые сегодня далеко от дома, чтобы таким образом передать им частичку домашнего уюта.



По словам пластунов, ежегодно накануне Дня святого Николая они вместе с учениками разных школ Харьковщины выпекают около 150 кг печенья.



Специальный учебно-воспитательный комплекс, где учатся дети с нарушением слуха, в этом году посетили около 30 скаутов.



– Наши воспитанники имеют нарушения слуха, но это не мешает им быть очень талантливыми детьми. Они обладают глубоким чувством прекрасного, поэтому охотно приняли участие в таком замечательном мероприятии, – рассказала директор УВК Елена Мирошник.



Юлия Светличная ознакомилась с условиями, в которых работают специалисты по слуховой работе, а также осмотрела творческие мастерские, в которых воспитанники УВК учатся писанкарству, ткачеству, гончарству и петриковской росписи. Также председатель обладминистрации посмотрела театрализованное выступление художественного коллектива ученического театра «Алиса» со спектаклем «Забавлянки».



После этого Юлия Светличная вместе с пластунами отвезла праздничные «николайчики» раненым военным, которые лечатся в Харьковском военном госпитале.



Обращаясь к воинам, Юлия Светличная подчеркнула, что этот год в Харьковской области был мирным, прежде всего, благодаря отваге военных:



– Спасибо вам и всем, кто отважно отстаивает наше государство. Спасибо врачам, которые спасают жизни наших защитников: с 2014 года через госпиталь прошли 24 тысячи военных, из них около девяти тысяч раненых, нуждающихся в операциях. Но все трудности, которые мы пережили, сделали нас единой сплоченной семьей, – сказала Юлия Светличная.



– Мы благодарны за то, что к нам накануне праздника пришли гости. Такие подарки всегда ценны, потому что сделаны с теплотой в душе, – поблагодарил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Юрий Подолян.