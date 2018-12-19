В Харьков в очередной раз привезли малярию 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове зарегистрирован одиннадцатый случай малярии за этот год.

Заболевшая – гражданка Камеруна, которая 16 декабря прибыла в Харьков на учебу в вуз. 9 декабря у студентки появились жалобы на слабость, головную боль, боль в груди, температуру 38 градусов. Несмотря на это, только 15 декабря больная обратилась за медицинской помощью, после чего сразу же была доставлена в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализирована с диагнозом «малярия». В ходе клинического дообследования диагноз подтвержден, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.