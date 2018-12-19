Харьков

  • 133
    •  / 

В Харьков в очередной раз привезли малярию

В Харьков в очередной раз привезли малярию
В Харькове зарегистрирован одиннадцатый случай малярии за этот год.
Заболевшая – гражданка Камеруна, которая 16 декабря прибыла в Харьков на учебу в вуз. 9 декабря у студентки появились жалобы на слабость, головную боль, боль в груди, температуру 38 градусов. Несмотря на это, только 15 декабря больная обратилась за медицинской помощью, после чего сразу же была доставлена в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализирована с диагнозом «малярия». В ходе клинического дообследования диагноз подтвержден, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2784.79 грн
10 RUB 4.1723 грн
100 EUR 3168.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи