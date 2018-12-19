ЮЖД отменила некоторые электрички из Харькова 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Южная железная дорога ввела изменения в расписание электричек.

23 и 30 декабря отмен электропоезд Харьков-Лозовая отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков прибытием в 20:02.



25 декабря и 1 января назначены электропоезда Харьков-Лозовая отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков прибытием в 20:02.



С 17 до 21 декабря отменен электропоезд Харьков-Красноград отправлением 12:25 и электропоезд Красноград-Харьков прибытием в 16:59.



С 17 до 20 декабря, а также 22 декабря отменен электропоезд Золочев-Харьков прибытием в 16:01.



С 13 по 25 декабря отменен электропоезд Харьков-Люботин (Огульцы) отправлением в 12:12.