ЮЖД отменила некоторые электрички из Харькова
19 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Южная железная дорога ввела изменения в расписание электричек.
23 и 30 декабря отмен электропоезд Харьков-Лозовая отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков прибытием в 20:02.
25 декабря и 1 января назначены электропоезда Харьков-Лозовая отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков прибытием в 20:02.
С 17 до 21 декабря отменен электропоезд Харьков-Красноград отправлением 12:25 и электропоезд Красноград-Харьков прибытием в 16:59.
С 17 до 20 декабря, а также 22 декабря отменен электропоезд Золочев-Харьков прибытием в 16:01.
С 13 по 25 декабря отменен электропоезд Харьков-Люботин (Огульцы) отправлением в 12:12.