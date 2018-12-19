Харьков

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ЮЖД отменила некоторые электрички из Харькова

ЮЖД отменила некоторые электрички из Харькова
Южная железная дорога ввела изменения в расписание электричек.
23 и 30 декабря отмен электропоезд Харьков-Лозовая отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков прибытием в 20:02.

25 декабря и 1 января назначены электропоезда Харьков-Лозовая отправлением в 12:55 и Лозовая-Харьков прибытием в 20:02.

С 17 до 21 декабря отменен электропоезд Харьков-Красноград отправлением 12:25 и электропоезд Красноград-Харьков прибытием в 16:59.

С 17 до 20 декабря, а также 22 декабря отменен электропоезд Золочев-Харьков прибытием в 16:01.

С 13 по 25 декабря отменен электропоезд Харьков-Люботин (Огульцы) отправлением в  12:12.

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