Национальный банк Украины выпустил купюру, которую нигде не примут

Выпуск сувенирной банкноты посвятили 100‑летию событий Украинской революции 1917—1921 гг. и введению в обращение первых украинских бумажных денег, сообщает пресс-служба НБУ
.
Сувенирная банкнота «Сто гривен» изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца). Ее размеры: 80х170 мм. Тираж сувенирной банкноты — 100 000 штук (в том числе 50 000 штук в сувенирной упаковке).
Основное изображение лицевой стороны – банкнота 1918 года номиналом 100 гривен (лицевая сторона), вверху слева от которой надпись «Украина», а внизу: «К событиям Украинской революции 1917—1921». Также слева на лицевой стороне изображен трезубец.
Снизу слева от основного изображения находится надпись «100 лет», цвет которой при изменении угла наклона банкноты меняется от золотистого до зеленого.
Стилизованные изображения украинских флагов под действием УФ-лучей приобретают желто-голубое свечение.
Над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.