Национальный банк Украины выпустил купюру, которую нигде не примут 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальный банк Украины выпустил сувенирную неплатежную банкноту «Сто гривен», которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918 года.