В Харьковской области возмещено более миллиарда НДС 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В январе – ноябре в Харьковской области возмещено 1 млрд 647 млн грн налога на добавленную стоимость, что на 36% больше соответствующего показателя прошлого года.

В ноябре 2018 года без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено 127 млн. грн. налога. По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.



Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, по нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, который принял решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.