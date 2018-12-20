Харьков

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В Харьковской области возмещено более миллиарда НДС

В Харьковской области возмещено более миллиарда НДС
В январе – ноябре в Харьковской области возмещено 1 млрд 647 млн грн налога на добавленную стоимость, что на 36% больше соответствующего показателя прошлого года.
В ноябре 2018 года без нарушения сроков, предусмотренных законодательством, плательщикам возвращено 127 млн. грн. налога. По результатам камеральных проверок с начала года возмещено 98% заявленных к возврату сумм НДС.

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, по нормам Налогового кодекса Украины, право на получение бюджетного возмещения имеет плательщик НДС, который принял решение о возврате суммы бюджетного возмещения и подает соответствующему контролирующему органу налоговую декларацию и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения, которая отражается в налоговой декларации.

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