МВФ утвердил новую программу для Украины 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

18 декабря исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования Stand-by для Украины и принял решение о выделении первого транша по новой программе, который будет перечислен до 25 декабря.