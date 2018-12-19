«Далеко от Египта»: ученые заявили, что нашли древнейшую пирамиду в мире: фото-факт 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Команда индонезийских ученых уверяет, что гора Гунунг Паданг на острове Ява является на самом деле старейшей в мире пирамидальной структурой.