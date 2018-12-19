Директор Харьковских теплосетей – на грани увольнения 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Горячую воду на Алексеевке в Харькове дадут к Новому году.

Об этом 19 декабря на сессии Харьковского горсовета сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев. По его сведениям, на Алексеевке без горячей воды 85 домов, в целом по городу – 104 дома.



Харьковский городской голова Геннадий Кернес поставил вопрос ребром: если Андреев не успеет дать горячую воду до Нового года, он будет уволен.



– Я обеспокоен ситуацией с горячей водой. Ведь мы поменяли 49 км труб. С запуском тепла справились хорошо, но запускать одновременно и тепло и горячую воду невозможно. Будем продолжать менять трубы, – отметил мэр.