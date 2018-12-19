Харьков

  • 342
    •  / 

Директор Харьковских теплосетей – на грани увольнения

Директор Харьковских теплосетей – на грани увольнения
Горячую воду на Алексеевке в Харькове дадут к Новому году.
Об этом 19 декабря на сессии Харьковского горсовета сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев. По его сведениям, на Алексеевке без горячей воды 85 домов, в целом по городу – 104 дома.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поставил вопрос ребром: если Андреев не успеет дать горячую воду до Нового года, он будет уволен.

– Я обеспокоен ситуацией с горячей водой. Ведь мы поменяли 49 км труб. С запуском тепла справились хорошо, но запускать одновременно и тепло и горячую воду невозможно. Будем продолжать менять трубы, – отметил мэр.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2784.79 грн
10 RUB 4.1723 грн
100 EUR 3168.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи