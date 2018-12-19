В Харькове прекращена деятельность Управления градостроительства

Соответствующее решение было принято 19 декабря на сессии. В горсовете созданы Служба по вопросам предотвращения коррупции и Департамент по взаимодействию с международными агентствами и финансовыми учреждениями.
Кроме того, согласно решению, два подразделения переименованы. Служба персонала получила название «Служба управления персоналом», а Департамент градостроительства, архитектуры и генерального плана «Департамент градостроительства и архитектуры».
Прекращена деятельность Управления градостроительства и архитектуры Департамента градостроительства, архитектуры и генерального плана, сообщает пресс-служба горсовета
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