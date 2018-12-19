Объединение демократической оппозиции: Анатолия Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук

17 декабря еще двое известных политиков – Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также политсилы, которые они возглавляют, поддержали Анатолия Гриценко как кандидата в президенты Украины.

Об объединении политики заявили на совместной пресс-конференции в Киеве.– Мы теперь одна команда. У нас общее видение проблем, которые стоят перед страной, общее видение путей их решения, одинаковое понимание экономического, антикоррупционного, экологического пакета, у нас одинаковые ценности. Команда усилится на всех уровнях. Это не объединение под президентские выборы. Это стратегическое объединение на долгое время, – уверен Анатолий Гриценко.Лидер партии «Общественное движение «Рідна країна» Николай Томенко будет заниматься стратегией избирательной кампании, медийным направлением и руководить кампанией в Киеве. Главой штаба в столице назначена народный депутат Украины Наталья Новак.– Наша команда пытается объяснить, что нужно изменить страну, привести к власти честных, патриотичных, профессиональных людей. Нужно объединить сказочную провластную страну и реальную, в которой живут люди. Для нашей команды важно бороться не между собой, не с другими командами, а за Украину. Надо объединяться вокруг общих ценностей и программы. Такое объединение даст результат. Наша команда приняла решение поддержать Анатолия Гриценко на президентских выборах и совместно идти на парламентские и местные выборы. Мы объединяем проукраинскую проевропейскую демократическую оппозицию», – сказал Николай Томенко.Глава Европейской партии Украины Николай Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение всего избирательного процесса.– На совете Европейской партии Украины мы приняли решение на следующем съезде выдвигать и поддерживать Анатолия Гриценко как кандидата от единой демократической оппозиции. Мы считаем, что во время военных действий президент должен иметь военную специализацию и образование, опыт, аналитическое видение ситуации, что позволит государству выполнять функцию защиты граждан и обеспечить в будущем мир. Кроме того, опыт Анатолия Степановича как честного, порядочного, профессионального человека заложит основы построения общества, где справедливость не будет пустым словом, – добавил Николай Катеринчук.Анатолий Гриценко, Николай Томенко и Николай Катеринчук призвали к объединению и других единомышленников: Святослава Вакарчука, Романа Бессмертного, Александра Солонтая и других. Напомним, ранее Анатолия Гриценко поддержал лидер общественного движения «Хвиля» Виктор Чумак. Он возглавил центральный избирательный штаб.Николай Катеринчук: лидер Европейской партии Украины. Народный депутат IV–VII созывов. Имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Кандидат юридических наук. Автор и соавтор 174 законопроектов, в частности, либерального Налогового кодекса. Адвокат. В 2004 году доказал в Верховном Суде Украины фальсификацию второго тура президентских выборов.Европейская партия Украины и «Гражданская позиция» совместно лоббируют интересы Украины в ЕС. Являются членами политической партии «Альянс либералов и демократов за Европу». Европейская партия Украины поддерживала Гриценко на президентских выборах в 2014 году.: лидер партии «Общественное движение «Рідна країна». Народный депутат Украины IV-VIII созывов, ученый, профессор Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко. Почетный президент Федерации биатлона Украины. Вице-президент Национального олимпийского комитета. Является автором более 100 научных статей и книг.На выборах президента Украины в 2004 году поддерживал Виктора Ющенко. Был одним из «полевых командиров» Майдана. Ему принадлежит авторство лозунгов «Схід і захід – разом!», «Міліція з народом!», «Свободу не спинити!».После победы Виктора Ющенко занимал пост вице-премьера по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко. В парламенте в разное время был заместителем лидера фракции БЮТ, вице-спикером парламента, возглавлял Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации.С 18 июня 2014 стал внештатным советником президента Петра Порошенко по гуманитарным вопросам и прошел в Раду как депутат от фракции БПП.13 июля 2015 уволился с должности советника президента и вышел из фракции БПП в знак протеста против голосования за антинародный бюджет и антисоциальные законопроекты, которыми было приостановлено действие большинства социальных и гуманитарных программ. 25 марта 2016 был лишен депутатского мандата на тайном съезде президентской партии. Сам Томенко решение съезда считает незаконным.4 апреля 2016 был избран лидером «Гражданского движения «Рідна країна».: лидер общественного движения «Хвиля», народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Является одним из авторов закона и инициаторов по созданию НАБУ, НАПК, баз электронных деклараций чиновников и законов об уголовном преследовании должностных лиц за коррупционные злоупотребления. Был соавтором законопроектов по созданию баз данных имущества и недвижимости политиков и чиновников.Виктор Чумак – активный участник Евромайдана. Как внефракционный и внепартийный депутат ВРУ разработал ряд законопроектов о политической реформе, в частности, новый закон о выборах. Соавтор закона об импичменте президента, законов о конституционной и судебной реформе, инициатор проведения расследования относительно формулы незаконного повышения тарифов на энергетику «Роттердам +». В 2017 году Виктор Чумак был избран лидером общественного движения «Хвиля».