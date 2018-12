В США открыли первый подземный скоростной тоннель Маска: видео-факт

The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.

Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в небольшом городе Хоторн, где находится штаб-квартира The Boring Company и SpaceX. На строительство объекта ушло почти два года. Тоннель стал первым в рамках разработанного The Boring Company проекта борьбы с загруженностью на дорогах, информирует charter97 со ссылкой на Reuters.Первым в тоннеле проехал сотрудник компании на Tesla Model X. За две минуты автомобиль проехал весь участок «подземной дороги» протяженностью 1,8 км. The Los Angeles Times указывает, что во время тестового испытания тоннеля обнаружились проблемы: две бетонные конструкции у стены были настолько неровны в некоторых местах, что, казалось, Tesla едет как по грунтовой дороге. Маск подчеркнул, что в будущем инженеры исправят это, сейчас же на это не хватило времени. «Будет гладкая как стекло», — пообещал Маск.Как следует из описания проекта на официальном сайте компании, для того чтобы решить проблемы «душеразрушающих пробок», нужно перенести дороги в 3D. По мнению компании, это означает появление летающих машин или специальных тоннелей. Так как первые с существующими к настоящему времени технологиями менее устойчивы к различным погодным явлениям, компания решила строить тоннели.Специально для Loop Transportation System у машин Tesla и других электрокаров будут сделаны выдвижные боковые колеса, которые смогут выдвигаться и убираться по необходимости. Модель такой машины Маск показал в своем Twitter.Стоимость одного такого тоннеля, уточняет Reuters, составляет порядка $10 млн. В эту цену входят все земляные работы, строительство внутренней инфраструктуры с освещением, вентиляцией, системами безопасности, связи и другое.