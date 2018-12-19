В США открыли первый подземный скоростной тоннель Маска: видео-факт 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной подземный тоннель.