На Харьковщине резко сократились угоны автотранспорта 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Угоны автотранспорта на Харьковщине сократились на 20%. При этом преступления, связанные с похищениями автотранспорта, все больше приобретают организованный характер.