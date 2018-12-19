На Харьковщине резко сократились угоны автотранспорта

Сокращение этого вида преступлений было достигнуто за счет работы нового подразделения уголовного анализа, развития системы видеонаблюдения и системы видеофиксации транспорта на въездах в город, а также усовершенствования оперативного реагирования на сообщения о завладении автомобилем.
В то же время преступники начали действовать более организованно и использовать современные технические средства.
Об этом заявил
начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех в ходе совещания в областной полиции.
– Указанные меры позволили снизить уровень этих преступлений в области почти на 20%. В то же время анализ показывает, что преступления, связанные с похищениями автотранспорта, все больше приобретают организованный характер. Распространились такие схемы, как угоны транспорта для возвращения за выкуп, их похищение с применением электронных устройств современных образцов,- сказал Олег Бех.
Национальной полицией подготовлены изменения в законодательство для урегулирования проблемных вопросов, в том числе, внесение в статью 289 Уголовного кодекса Украины квалифицирующего признака о совершении преступления с применением электронного устройства, а также путем вмешательства в работу технических систем охраны.
В настоящее время эти изменения готовятся к рассмотрению во втором чтении Верховной Радой Украины.