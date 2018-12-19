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Экс-вице-премьер России рассказал, почему обвалились мировые цены на нефть

Экс-вице-премьер России рассказал, почему обвалились мировые цены на нефть
Экс-вице-премьер России Альфред Кох прокомментировал в Фейсбуке ситуацию, сложившуюся на мировом нефтяном рынке.
«За два раунда заседаний ОПЕК+ участники картеля согласовали объемы сокращения добычи нефти. Дольше всех упиралась Россия, но и она пошла на серьезные ограничения добычи.

Наблюдатели стали внимательно следить за динамикой цены на нефть. Прошлый раз (примерно год назад), когда ОПЕК+ согласовал объемы сокращений добычи, цены почти сразу дали скачок вверх.

А теперь цена покрутилась пару недель вокруг 60 долларов за баррель, да и упала к 56... Все, что ОПЕК+ сократил - дополнительно добыли американцы. Их технологии делают рентабельной добычу даже при цене 20 долларов.

Плюс Трамп расконсервировал некоторые месторождения, ранее запрещенные к разработке. Плюс начали работать некоторые новые нефтепроводы. А на подходе еще несколько...

Короче, картель в этот раз не задался. Похоже начинается эра низких цен на нефть. И одновременно - гонка вооружений. Как это все поразительно напоминает вторую половину 80-х...»,- написал Кох.

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