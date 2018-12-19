Общество

  • 117
    •  / 

В Харьковской области появится Агентство регионального развития

В Харьковской области появится Агентство регионального развития
Об этом во время брифинга 19 декабря сообщила заместитель директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Ирина Коновалова.
– Агентство регионального развития - неприбыльная небюджетная учреждение. Оно создается для того, чтобы помогать местным властям воплощать региональную стратегию развития. Агентство - центр сотрудничества между государственным, частным и общественным секторами. Оно будет работать как офис по предоставлению консультаций по подготовке и реализации программ и проектов регионального развития и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, - сказала Ирина Коновалова.

Она также добавила, что цель Агентства - реализация комплекса мероприятий по улучшению имиджа области и развития бизнес-среды.

Ирина Коновалова сообщила, что в области создана рабочая группа по созданию Агентства регионального развития, в состав которой входят депутаты областного совета, представители Харьковского университетского консорциума, торгово-промышленной палаты, общественного совета при ХОГА. На следующем заседании рабочей группы будут обсуждать вопрос привлечения соучредителей.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2784.79 грн
10 RUB 4.1723 грн
100 EUR 3168.26 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи