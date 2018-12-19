В Харьковской области появится Агентство регионального развития

– Агентство регионального развития - неприбыльная небюджетная учреждение. Оно создается для того, чтобы помогать местным властям воплощать региональную стратегию развития. Агентство - центр сотрудничества между государственным, частным и общественным секторами. Оно будет работать как офис по предоставлению консультаций по подготовке и реализации программ и проектов регионального развития и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, - сказала
Ирина Коновалова.
Она также добавила, что цель Агентства - реализация комплекса мероприятий по улучшению имиджа области и развития бизнес-среды.
Ирина Коновалова сообщила, что в области создана рабочая группа по созданию Агентства регионального развития, в состав которой входят депутаты областного совета, представители Харьковского университетского консорциума, торгово-промышленной палаты, общественного совета при ХОГА. На следующем заседании рабочей группы будут обсуждать вопрос привлечения соучредителей.