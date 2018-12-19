В Харькове увековечат память 15 погибших воинов АТО 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

За счет средств городского бюджета 15 харьковским бойцам, погибшим в ходе боевых действий в зоне АТО, установят в 2019 году в Харькове памятники.