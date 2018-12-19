Харьков

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В Харькове увековечат память 15 погибших воинов АТО

В Харькове увековечат память 15 погибших воинов АТО
За счет средств городского бюджета 15 харьковским бойцам, погибшим в ходе боевых действий в зоне АТО, установят в 2019 году в Харькове памятники.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня, 19 декабря, на сессии Харьковского городского совета депутаты утвердили смету расходов на реализацию Городской программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны, защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции, на 2019 год.

Так, памятники 15 воинам АТО будут установлены на кладбище №18 по пр. Гагарина, 362, где они похоронены.

Также в рамках городской программы в следующем году планируется провести благоустройство воинского мемориала на кладбище №5, расположенного по пр. Гагарина, 187. В план работ включен также капитальный ремонт памятника воинам, погибшим в годы Второй мировой войны.

Всего на реализацию программы увековечивания памяти участников и жертв Второй мировой войны и защитников Украины в городском бюджете предусмотрено 2 млн 750 тыс. грн.

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