Ученые сделали важный вывод по поводу работы людей старше 40 лет

В Японии провели исследование с участием 3000 мужчин и 3500 женщин. Добровольцев ежедневно просили проходить когнитивные тесты, в частности читать тексты задом наперед, читать вслух, искать определенные буквы и цифры на время. Об этом сообщает
«Вокруг света. Украина» со ссылкой на The Huffington Post.
В середине недели, примерно после 25 часов работы продуктивность как у мужчин, так и у женщин начала снижаться. Ученые проанализировали результаты тестов и рабочие привычки участников эксперимента и обнаружили, что те, кто работал по 55 часов в неделю, хуже справились с заданием, чем пенсионеры и безработные.
«Во многих странах хотят повысить пенсионный возраст, чтобы оттянуть момент, когда нужно будет выдавать людям пенсионные пособия, – говорит Колин Маккензи (Colin McKenzie), профессор Университета Кэйо и соавтор исследования. – Это означает, что все больше людей будут вынуждены работать в пожилом возрасте. И для них это и хорошая, и плохая новость одновременно. С одной стороны, любая работа стимулирует мозговую деятельность, но с другой, может вызвать переутомление и стресс, которые, как известно, ухудшают его когнитивные функции».
Маккензи подчеркнул, что людям среднего и пожилого возраста стоит перейти на неполный рабочий день либо трудится по три дня в неделю. Это позволит им эффективнее и быстрее справляться со своими задачами, а также поддерживать на должном уровне когнитивные функции мозга.