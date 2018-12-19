Ученые сделали важный вывод по поводу работы людей старше 40 лет 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Исследования показывают, что работа более 25 часов в неделю приводит к переутомлению и стрессу у большинства людей среднего возраста.