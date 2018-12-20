Харьковский «Политехник» вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Дважды обыграв в 1/8 финала днепровский «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР-5», харьковский Политехник» вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд.

Первая встреча прошла 24 ноября в Днепре, и, как и следовало ожидать, подопечные Владимира Коваля, выступавшие в ней в роли фаворитов, одержали уверенную победу – 55:80 (16:25, 9:12, 12:23, 18:20). Самыми полезными игроками в своих командах в этой игре стали: у хозяев площадки – Игорь Дубоненко, у харьковчан – Антон Рочняк.



А в минувшую пятницу команды провели ответную игру в Харькове на площадке Дворца игровых видов спорта «Локомотив». Имея фору в 25 очков после первой встречи, политехники уверенно вели игру по своему сценарию. Выиграв первый период 32:27, харьковчане хоть и позволили гостям выиграть вторую четверть 23:24, но все равно продолжали лидировать и к большому перерыву 55:51. Окончательно судьбу поединка и двухматчевого противостояния в целом решил третий период, который «Политехник» выиграл с почти трехкратным перевесом 32:11.



Таким образом, заключительная десятиминутка стартовала при счете 87:62, а в итоге «Политехник» выиграл встречу – 103:83 и вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Кстати, эта победа харьковчан стала первой на домашней площадке в нынешнем сезоне – ведь все три победы в рамках чемпионата Украины в Суперлиге Пари-матч «Политехник» одержал на выезде. А самыми полезными игроками в этой встрече стали: у харьковчан – Делван Грэм, днепрян – Роман Бондарчук.



Соперником харькочан в 1/4 финала станет «Химик» из Южного Одесской области. Первая встреча состоится 26 декабря в Харькове, ответная – 5 января в Южном.



Кстати, и в остальных трех парах 1/4 финала в эти же сроки также сойдутся только клубы Суперлиги: БК «Одесса» – МБК «Николаев», БК «Запорожье» – «Днепр», «Черкаські мавпи» – «Киев-Баскет».