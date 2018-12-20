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Харьковский «Политехник» вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу

Харьковский «Политехник» вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу
Дважды обыграв в 1/8 финала днепровский  «Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР-5», харьковский Политехник» вышел в четвертьфинал Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд.
Первая встреча прошла 24 ноября в Днепре, и, как и следовало ожидать, подопечные Владимира Коваля, выступавшие в ней в роли фаворитов, одержали уверенную победу – 55:80 (16:25, 9:12, 12:23, 18:20). Самыми полезными игроками в своих командах в этой игре стали: у хозяев площадки – Игорь Дубоненко, у харьковчан – Антон Рочняк.

А в минувшую пятницу команды провели ответную игру в Харькове на площадке Дворца игровых видов спорта  «Локомотив». Имея фору в 25 очков после первой встречи, политехники уверенно вели игру по своему сценарию. Выиграв первый период 32:27, харьковчане хоть и позволили гостям выиграть вторую четверть 23:24, но все равно продолжали лидировать и к большому перерыву 55:51. Окончательно судьбу поединка и двухматчевого противостояния в целом решил третий период, который  «Политехник» выиграл с почти трехкратным перевесом 32:11.

Таким образом, заключительная десятиминутка стартовала при счете 87:62, а в итоге  «Политехник» выиграл встречу – 103:83 и вышел в четвертьфинал Кубка Украины. Кстати, эта победа харьковчан стала первой на домашней площадке в нынешнем сезоне – ведь все три победы в рамках чемпионата Украины в Суперлиге Пари-матч  «Политехник» одержал на выезде. А самыми полезными игроками в этой встрече стали: у харьковчан – Делван Грэм, днепрян – Роман Бондарчук.

Соперником харькочан в 1/4 финала станет «Химик» из Южного Одесской области. Первая встреча состоится 26 декабря в Харькове, ответная – 5 января в Южном.

Кстати, и в остальных трех парах 1/4 финала в эти же сроки также сойдутся только клубы Суперлиги: БК «Одесса» – МБК «Николаев», БК «Запорожье» – «Днепр», «Черкаські мавпи» – «Киев-Баскет».

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