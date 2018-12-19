Филарет рассказал, кто будет руководить Православной церковью Украины: видео-факт 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Почетный патриарх Филарет заявил, что будет руководить Православной церковью Украины вместе с митрополитом Епифанием.