Юлия Светличная поставила принципиальное задание руководству харьковского «Электротяжмаша» 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

19 декабря председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная посетила завод «Электротяжмаш», встретилась с коллективом, провела совещание с руководством и личный прием граждан.

– «Электротяжмаш» – это один из флагманов машиностроения страны. Единственный завод, который производит комплексно оборудование для железнодорожного и городского электротранспорта. На этом заводе были очень тяжелые времена. Но за 2 последних года предприятие увеличило объемы производства в 1,5 раза, а зарплату – на 70%, имеет полный пакет заказов на 2019 год, – сообщила Юлия Светличная.



При общении с руководством завода руководитель области поставила задачу: каждое достижение предприятия должно отражаться на зарплате каждого работника.



– Мы уделяем комплексное внимание развитию промышленности. Предприятия имеют с нашей стороны не только поддержку, но и контроль – для того, чтобы каждое предприятие увеличивало социальные гарантии и зарплаты, – сказала глава ХОГА.



И.о. директора ГП «Электротяжмаш» Дмитрий Костюк отметил, что, исходя из имеющегося портфеля заказов, в следующем году предприятие рассчитывает получить рост прибыли на более чем 40 % и увеличить зарплаты на 15%.



– Мы выиграли практически все контракты, конкурсы на которые проводила компания «Укргидроэнерго». Выполняем совместно с этой компанией реконструкцию всех гидроэлектростанций Днепровского каскада. Также заключили ряд зарубежных контрактов. Исторический контракт мы подписали – впервые за 15 лет – это поставки на рынок Бангладеш. Начинаем участвовать в модернизации подвижного состава стран Балтики и Польши. Такие зарубежные контракты у предприятия – впервые за последние 20 лет. Впервые мы смотрим в следующий год уверенно, – сказал Дмитрий Костюк.



Он отметил, что серьезное значение для развития предприятия и расширения его рынков сбыта имеет поддержка на уровне руководства страны и области.



– У нас есть объективная поддержка в лице президента Украины, в лице руководителя области Юлии Светличной, которая на международной арене помогает нам, решает вопросы, а также в нас верит, – сказал Дмитрий Костюк.



В данный момент на заводе «Электротяжмаш» работают более 4000 человек, средняя зарплата производственного рабочего – около 10,5 тысячи гривен. По словам руководителя предприятия, сейчас открыто более 400 вакансий: заводу нужны как рабочие, так и административные специалисты.



– Привлекаем молодых специалистов, которые владеют иностранным языком, чтобы продолжить переориентировать рынки сбыта, – отметил Дмитрий Костюк.



Во время посещения «Электротяжмаша» глава ХОГА провела прием граждан для его работников. Со своими вопросами к руководителю области обратились 12 человек. Работники «Электротяжмаша» озвучивали просьбы, касающиеся состояния дорог, коммунального хозяйства, вопросы из социальной сферы и сферы здравоохранения.



– Мы не останемся в стороне от проблем, которые были озвучены. Ни один вопрос не останется без нашего внимания, – заверила Юлия Светличная.