Харьковское «Динамо» уступило «Днепру» с футбольным счетом 19 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

18 декабря после международной паузы возобновился чемпионат Украинской хоккейной лиги, и на домашней арене «Салтовский лед» харьковское «Динамо» в матче 23-го тура уступило херсонскому «Днепру» – 0:2.

В целом игра была равной, но две ошибки наших хоккеистов в первой половине второго периода стоили им трех очков. На 25-й минуте после броска Кирилла Бондаренко вратарь «Динамо» Тимур Мамедов не сумел остановить шайбу, и она оказалась в воротах – 0:1. А на 29-й Дмитрий Пугачев реализовал численное преимущество гостей и установил, как оказалось, окончательный счет этого упорного поединка – 0:2 в пользу «Днепра».



С 12 очками после 22 встреч «Динамо» продолжает оставаться на пятом месте. 20 декабря в 19.30 харьковчане примут на «Салтовском льду» донецкий «Донбасс», а в субботу, 22 декабря, там же сразятся с «Белым барсом» из Белой Церкви.