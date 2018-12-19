Создан миниатюрный прибор для защиты от переедания и ожирения 19 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Учёные разработали сантиметровый девайс, который присоединяется к желудку и сообщает мозгу о том, что желудок наполнен. Для этого он использует мягкие электрические импульсы.