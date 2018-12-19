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Создан миниатюрный прибор для защиты от переедания и ожирения

Создан миниатюрный прибор для защиты от переедания и ожирения
Учёные разработали сантиметровый девайс, который присоединяется к желудку и сообщает мозгу о том, что желудок наполнен. Для этого он использует мягкие электрические импульсы.
Об этом сообщает МедикФорум.

Одной из основных причин ожирения является переедание, то есть употребление чрезмерного количества продуктов, которое значительно превосходит потребности организма для утоления голода. Переедание происходит во многом ещё и потому, что сообщения о сытости доходят до мозга с некоторым запозданием. И то самое чувство сытости появляется у нас позже необходимого, когда мы уже успеваем съесть много лишнего. Если бы наука смогла ускорить передачу подобных сигналов, то вероятность переедания намного снизилась бы. Именно эту задачу и пытаются решить ученые, создавшие девайс длиной всего в один сантиметр, который присоединяется к желудку. Устройство сообщает с помощью незначительных электрических импульсов в мозг о том, что желудок полон.

Пока еще не имеющий названия имплант активируется в тот момент, когда желудок естественным образом начинает переваривать пищу. Это генерирует электрические импульсы, передающиеся через блуждающий нерв, соединяющий пищеварительную систему и мозг. Тот получает сигнал и рождает характерное чувство сытости, которое и лишает человека потребности в приёме дополнительного объема пищи. Эксперименты на лабораторных крысах показали, что устройство снижает объем поглощаемых калорий на треть, и всего за 15 дней позволяет имеющим лишний вес крысам похудеть на 38%.

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