«Вечно вчерашние»: россияне не могут избавиться от ностальгии по СССР 20 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

О сожалении по поводу распада Советского Союза говорят сейчас 66 процентов респондентов. Такие данные приводятся в опросе «Левада-центра».

Отмечается, что в течение последних 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году — 75 процентов опрошенных, информирует lenta.ru.



По мнению 60 процентов респондентов, распада можно было избежать. Большинство из тех, кто вспоминает СССР, — люди от 55 лет. В последние два года такие настроения растут и среди россиян в возрасте 18-24 лет.



Опрошенные заявляли, что с распадом Советского Союза была разрушена единая экономическая система, потеряно чувство принадлежности к великой державе, выросло взаимное недоверие и ожесточенность.



В августе «Левада-центр» провел опрос, в ходе которого выяснил, что более трети россиян (38 процентов) назвали августовский путч 1991 года трагическим событием, которое привело к губительным последствиям. По мнению социологов, общая ностальгия по СССР дискредитирует события 1991 года. «Они воспринимаются негативно и расцениваются скорее как символ «распада великой страны», нежели как яркий эпизод в постсоветской истории России», — считает эксперт «Левада-центра» Карина Пипия.



8 декабря 1991 года главы РСФСР, Белоруссии и Украины подписали Беловежское соглашение, объявив о прекращении существования СССР как субъекта международного права и образовании Содружества независимых государств — СНГ.