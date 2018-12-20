На дороге в сторону Павлограда восстановят покрытие

Благодаря инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной средства на реализацию этого проекта удалось заложить отдельной строкой в государственном бюджете
.
– В 2019 году мы планируем полностью восстановить покрытие на этой дороге, за исключением тех участков, которые были сделаны за два последних года, – сказал первый заместитель начальника Службы автодорог в Харьковской области Сергей Пляка. – Кроме того, будут отремонтированы четыре искусственных сооружения. Необходимо провести ремонт путепровода в селе Тарановка Змиевского района, мост через реку в селе Катериновка в Лозовском районе, транспортный путепровод за Лозовой и мостик через реку в селе Ивановка Лозовского района.
По словам Сергея Пляки, уже начаты работы по подготовке проектной документации. В начале 2019-го года планируется провести тендерные процедуры.
В Службе автомобильных дорог в Харьковской области также напомнили, что протяженность автодороги по региону составляет 132 км. На балансе службы находится 123 км. Участки по городам Первомайский и Лозовая находятся в коммунальной собственности местных громад. Движение на трассе – очень интенсивное. Обследование, которое проводилось летом, показало, что транспортный поток достигает до 20 тысяч авто в сутки. Трасса была построена в 1960-х годах и соединяет четыре района: Харьковский, Змиевской, Первомайский и Лозовской.
– Капитального ремонта на дороге не было со времен ее строительства
, – рассказал Сергей Пляка. – Восстановительные работы были начаты только в 2017 году и продолжились в 2018-м. Всего было восстановлено 35 км дороги. Половина восстановлена в полном объеме – в двух слоях, еще половина – в одном слое. Это самые разрушенные участки автодороги.