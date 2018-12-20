Медики детской больницы в Харькове получили награды

Развитие медицины – в приоритете у главы области. Медицинские учреждения на Харьковщине обновляются, обеспечиваются новым современным оборудованием.
Сегодня Областная детская клиническая больница №1 имеет свежий и современный вид. Отделка выполнена в светлых тонах и вызывает положительные эмоции. Медучреждение не только имеет эстетичный вид – оно стало удобным для приема и лечения пациентов.
Достижения власти, медиков и пациентов
Глава области Юлия Светличная, которая приехала в больницу
, считает такие изменения в учреждении здравоохранения общим достижением власти, медиков и пациентов, которые отныне имеют возможность лечиться в комфортных условиях.
– Областная детская больница №1 – это базовый медицинский комплекс, который предоставляет возможность хирургического вмешательства всем детям из Харьковской области, а также принимает пациентов из Донецкой и Луганской областей. Для того чтобы оказывать качественную помощь, мы укрепляем инфраструктуру этого учреждения. Ремонтируем здания и палаты, которые долго этого ждали. Закупаем новое оборудование. И, конечно, внедряем областные программы, которые за счет бюджетных средств дают возможность лечиться или приобретать оборудование, которое не могут себе позволить купить семьи, чтобы вылечить своих детей, – говорит Юлия Светличная.
Результат есть
Во время встречи с коллективом больницы глава ХОГА напомнила, как на подобном мероприятии в прошлом году врачи задавали ей вопрос о начале ремонтных работ за средства Европейского инвестиционного банка.
– Я сказала, что ремонт обязательно будет. И сегодня эти работы ведутся. Мы встречались с представителями Европейского инвестиционного банка, долго находились в переговорах, занимались этим вопросом совместно с Кабинетом министров Украины. И результат есть – он воплощается, в том числе и в вашей больнице, – отмечает руководитель области.
Так, в этом году в ОДКБ №1 полностью заменили окна на пластиковые, отремонтировали 1,5 тысячи квадратных метров мягкой кровли, заменили 78 радиаторов.
– Завершаем ремонт цокольного этажа – это основная магистраль, соединяющая поликлиническое отделение со стационаром. Также в этом году была открыта операционная, приемное отделение, получено оборудование и под него сделан ремонт в каждом отделении, – рассказывает директор Областной детской клинической больницы № 1 Оксана Пионтковская. – Утеплили и обновили фасад, поставили новые окна, перекрыли крышу, заменили радиаторы отопления. А в следующем году ожидаем ремонта физиотерапевтического отделения, рентген-кабинета.
Очень важны условия труда
Областная детская клиническая больница №1 стала одним из 30 объектов медицинской сферы области, где в этом году проводят реконструкцию. В 2019-м работы продолжатся, заверила глава ХОГА: «Будем и в дальнейшем отдавать приоритет гуманитарной сфере. Необходимое финансирование уже частично заложено в областной бюджет».
– Для нас, медицинских работников, очень важны условия труда. Когда у врача, медсестры есть инструменты для того, чтобы ухаживать за больными, оказывать им квалифицированную, профессиональную и доступную помощь – это для нас, профессионалов, очень важно, – отмечает председатель Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Украины Алена Благовещенская.
Она поблагодарила Юлию Светличную за поддержку медицинской сферы: «За то, что вы прилагаете такие усилия в нашем регионе и не только в регионе, лоббируете интересы медицины Харьковской области на государственном уровне».
Самое ценное – внимание областной власти к людям
– Мы делаем ремонт, привлекаем средства из всевозможных источников – начиная от государственного бюджета и заканчивая помощью наших международных партнеров, – говорит Юлия Светличная. – И, безусловно, самое важное, то, что должен ощущать человек, – это не просто хорошие стены и красивый новый ремонт, не просто новое оборудование, а в первую очередь профессиональные руки врачей.
Глава области вручила лучшим работникам больницы почетные грамоты за их добросовестный труд и высокий уровень профессионального мастерства. Звание «Заслуженный врач» получила директор Областной детской клинической больницы №1 Оксана Пионтковская.
Получив государственную награду из рук главы области, директор больницы не могла сдержать эмоций. Хотя считает, что самое ценное – это внимание областной власти к людям, а особенно – к детям, которые теперь получили возможность лечиться в достойных условиях.
– Это очень здорово, это большая гордость. Я не устану повторять: когда руководитель области приходит и не просто говорит, а делает – это очень круто, – не скрывает радости Оксана Пионтковская.
Обновление медицинской сферы продолжится
Медицина в области развивается. Это касается и строительства сельских амбулаторий, и обновления центральных районных больниц, и других медицинских учреждений. Речь идет не только о восстановлении, но и об оснащении новейшим оборудованием.
– Гуманитарная сфера будет и в дальнейшем одним из приоритетов. Финансирование уже заложено в областной бюджет, – информирует глава области.
Юлия Светличная подчеркивает – в следующем году обновление медицинской сферы региона продолжится.