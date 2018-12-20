В Первомайской ЦРБ ремонтируют родильное отделение и крышу 20 декабря 2018 г. Каролина Борец 0 0

Ежегодно в Первомайской районной больнице проходят лечение около пяти тысяч человек, и очень важно, чтобы и пациенты, и медики находились в комфортных условиях.

– Этот проект – пример совместной работы городской, районной и областной властями, которые уделяет внимание проведению ремонтных работ в Первомайской районной больнице, – сказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, который ознакомился с ходом ремонтных работ в ЦРБ во время рабочей поездки в Первомайский район. – В области, наверное, за многие десятилетия на первом плане – улучшение материально-технической базы лечебных учреждений. Первомайская больница – тому пример. За средства областного бюджета начали ремонтировать крышу. Уверен, что в этом году работы будут завершены. Главная цель проекта – энергомодернизация помещения. После проведения мероприятий в здании будет гораздо теплее, и энергоносители будут использоваться экономичнее. А это одна из главных задач, которую ставит перед нами глава области Юлия Светличная.



Он добавил, что власть привлекает средства международных фондов и организаций, в том числе активно сотрудничает с GIZ. Так, ремонт родильного отделения больницы проводится именно в рамках этого сотрудничества. Ведутся переговоры и по закупке оборудования, которого пока что не хватает.



Кроме того, в рамках проекта Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц город Первомайск получил средства, за которые будет проведен ремонт физиотерапевтического отделения больницы, закуплено новое оборудование.