Как распознать поддельные гривны 20 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков – проверяйте на банкнотах защитные элементы, дабы убедиться в их подлинности.

В НБУ рассказали, как распознать поддельные гривны.



В подавляющем большинстве поддельные банкноты изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров, сообщили в пресс-службе Нацбанка.



— И если просто внимательно рассмотреть банкноту, можно сразу отличить подделку от настоящих денег, — уверяют в ведомстве.



Дабы убедиться в подлинности банкноты, прежде всего рекомендуют обращать внимание на водяные знаки — изображения, видимые при рассматривании банкноты против света.



— Многоцветный водяной знак — изображение портрета, повторяющее портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, а также светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны, — уточнили в НБУ.



Другими защитными элементами купюры являются: погруженная в толщу бумаги защитная лента, на которой размещаются позитивные и негативные тексты и микротекст. Функцию защиты выполняют и рельефные изображения на поверхности банкнот, которые определяются на ощупь. Эти изображения обеспечиваются специальным видом печати, при котором краска на бумаге ложится выпуклым слоем и легко прощупывается при прикосновении. Поможет и скрытая печать — изображение цифрового обозначения номинала, которое становится видимым при рассматривании банкноты под острым углом к источнику света.



— Также используется сквозной элемент — это изображения, выполненные в одном месте с лицевой и оборотной сторон банкноты, которые сочетаются или дополняют друг друга при рассмотрении против света, — рассказывают в НБУ. — И изображения, выполненные оптически переменными красками, которые меняют цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения.



Как отметили в Нацбанке, современная система защиты банкнот гривен находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира, например, евро.