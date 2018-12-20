Харьков

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Осужденным выдали сертификаты за участие в конкурсе

Осужденным выдали сертификаты за участие в конкурсе
В Качановской (№54) и Темновской (№100) исправительных колониях отмечены участники конкурса среди осужденных
18 декабря 2018 года в государственных учреждениях «Качановская исправительная колония (№54)» и «Темновская исправительная колония (№100)» осужденные к пожизненному лишению свободы получили сертификаты участников во Всеукраинской благотворительной выставке-форума творческих работ осужденных «Я имею право на новую жизнь».

Четыре осужденных Качановской ВК (№54) и трое осужденных Темновской ИК (№100), которые принимали участие в творческом конкурсе, были отмечены сертификатами участника конкурса.

Всеукраинская выставка творческих работ осужденных «Я имею право на новую жизнь» состоялась 29 ноября 2018 года в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом».

Конкурс был организован совместно с ГО «Союз «Золотой век Украины».

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