Харьковчане бьются за честь города и области 20 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

В чемпионате Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовали игры второго круга.

В матчах восьмого тура «Сборная Харьковской области — Юракадемия», оставшаяся в нынешнем сезоне единственным представителем нашего региона в элитном дивизионе отечественного волейбола, принимала в своём вузовском спорткомплексе на Пушкинской ВК «МХП-Винница». На старте первого круга в сентябре эти коллективы встречались в Виннице, и тогда хозяева площадки дважды победили с одинаковым счетом 3:0. После этого харьковчане дважды обыграли в Лубнах местный «Фаворит» 3:2, 3:0 и дома черниговский «Буревестник-ШВСМ» 3:0, 3:2, в Сумах обменялись победами с местным «ШВСМ-СумГУ» 3:1, 2:3, дважды уступили дома действующему чемпиону и лидеру нынешнего первенства — львовскому «Баркому-кажаны» 0:3, 1:3 и обменялись победами сначала в гостях с хмельницким «Новатором» 2:3, 3:2 и дома с «Сердцем Подолья» из Винницы — 2:3, 3:2 (счет всех матчей — от харьковской команды).



В первом домашнем поединке с ВК «МХП-Винница», состоявшемся в минувшую пятницу, подопечные Владимира Романцова достаточно «убедительно» проиграли первый и третий сеты 18:25 и 16:25, а вот во втором сумели дать гостям настоящий бой, но тоже уступили 23:25. В итоге — 0:3.



В субботу, когда прошла повторная игра, команды на площадке выдали настоящий триллер. Первую партию харьковчане уступили — 24:26, но вырвали вторую — 25:23. Проиграв затем третий сет — 21:25, наши волейболисты смогли взять четвертый — 25:23, сравняв счет в матче — 2:2. Судьба поединка решалась в укороченной пятой партии, и здесь удача снова улыбнулась винницкой команде — 16:18 и 2:3.



Остальные поединки 8-го тура завершились так: «Буревестник-ШВСМ» — «Сердце Подолья» 0:3, 0:3, «Фаворит» — «Барком-кажаны» 0:3, 0:3, «ШВСМ-СумГУ» — «Новатор» 2:3, 0:3.



Турнирное положение в мужской украинской Суперлиге сейчас таково (все команды сыграли по 16 матчей): «Барком-кажаны» — 44 очка, ВК «МХП-Винница» — 37, «Сердце Подолья» — 33, «Новатор» — 31, «Сборная Харьковской области — Юракадемия» — 21, «ШВСМ-СумГУ» — 12, «Фаворит» — 8, «Буревестник-ШВСМ» — 6.



В очередном 9-м туре 20 и 21 декабря встретятся «Барком-кажаны» — «Новатор», а 21 и 22 декабря состоятся матчи «Сборная Харьковской области — Юракадемия» — «Фаворит» (начало игры в пятницу — в 16.00, в субботу — в 11.00), ВК «МХП-Винница» — «Буревестник-ШВСМ», «ШВСМ-СумГУ» — «Сердце Подолья».