Харьков

  • 136
    •  / 

Харьковская область продолжит обеспечивать жильем детей-сирот

Харьковская область продолжит обеспечивать жильем детей-сирот
Работа по обеспечению жильем детей-сирот в Харьковской области будет продолжена и в следующем году, заверил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
Глава Юлия Светличная уже утвердила соответствующий план.

Анатолий Бабичев приехал в гости к детям-сиротам Первомайского района, которым было предоставлено социальное жилье, чтобы вручить ценные подарки.

– Мы уделяем большое внимание обеспечению жильем детей-сирот. Это приоритетная программа для областной власти. В регионе освоено уже две субвенции из государственного бюджета на приобретение квартир, – рассказал заместитель председателя ХОГА. – За первую субвенцию было приобретено 15 жилых объектов, за вторую – будет куплено 33 жилых объекта, среди которых – и квартиры, и дома для детских домов семейного типа.

По словам Анатолия Бабичева, в следующем году планируется приобрести не меньше жилых объектов, чем в 2018-м.

– Председатель ХОГА Юлия Светличная уже утвердила план на следующий год, – сообщил Анатолий Бабичев. – Главное – дети счастливы, что у них появилось жилье. Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что мы идем правильным путем.

По словам председателя Первомайской РГА Владимира Павленко, в прошлом году в районе за средства государственного бюджета было приобретено шесть однокомнатных квартир, в этом году – еще две. В очереди на обеспечение жильем в районе стоят 17 детей-сирот.

– Впервые за годы независимости на Первомайщине реализуется программа по приобретению жилья для детей-сирот. Нам удалось обеспечить жильем восемь человек, – отметил Владимир Павленко. – Кроме того, была принята программа, которой предусмотрено выделить по пять тысяч гривен каждому ребенку, получившему жилье. Они получат деньги в начале 2019 года.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2771.7 грн
100 EUR 3161.12 грн
10 RUB 4.13 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи