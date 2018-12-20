Харьковская область продолжит обеспечивать жильем детей-сирот 20 декабря 2018 г. Каролина Борец 0 0

Работа по обеспечению жильем детей-сирот в Харьковской области будет продолжена и в следующем году, заверил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Глава Юлия Светличная уже утвердила соответствующий план.



Анатолий Бабичев приехал в гости к детям-сиротам Первомайского района, которым было предоставлено социальное жилье, чтобы вручить ценные подарки.



– Мы уделяем большое внимание обеспечению жильем детей-сирот. Это приоритетная программа для областной власти. В регионе освоено уже две субвенции из государственного бюджета на приобретение квартир, – рассказал заместитель председателя ХОГА. – За первую субвенцию было приобретено 15 жилых объектов, за вторую – будет куплено 33 жилых объекта, среди которых – и квартиры, и дома для детских домов семейного типа.



По словам Анатолия Бабичева, в следующем году планируется приобрести не меньше жилых объектов, чем в 2018-м.



– Председатель ХОГА Юлия Светличная уже утвердила план на следующий год, – сообщил Анатолий Бабичев. – Главное – дети счастливы, что у них появилось жилье. Будем и дальше работать в этом направлении. Уверен, что мы идем правильным путем.



По словам председателя Первомайской РГА Владимира Павленко, в прошлом году в районе за средства государственного бюджета было приобретено шесть однокомнатных квартир, в этом году – еще две. В очереди на обеспечение жильем в районе стоят 17 детей-сирот.



– Впервые за годы независимости на Первомайщине реализуется программа по приобретению жилья для детей-сирот. Нам удалось обеспечить жильем восемь человек, – отметил Владимир Павленко. – Кроме того, была принята программа, которой предусмотрено выделить по пять тысяч гривен каждому ребенку, получившему жилье. Они получат деньги в начале 2019 года.