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«Парашюты не спасают!» Ученые Гарварда оригинально высмеяли своих «гениальных» коллег

«Парашюты не спасают!» Ученые Гарварда оригинально высмеяли своих «гениальных» коллег
Парашюты не спасают жизни людей, которые прыгают с аэропланов.
К такому странному выводу пришли учёные, решившие намеренно показать, насколько нелепыми бывают порой научные исследования, сообщает МедикФорум.

Учёные из авторитетнейшего Гарвардского университета в США провели научное исследование по всем канонам этого жанра, которое пришло к совершенно абсурдному умозаключению - парашюты не спасают жизни людей, которые прыгают из аэропланов.  Это заключение подтверждено результатами эксперимента, в ходе которого 23 добровольца прыгнули с аэроплана и сохранили свою жизнь, вообще не воспользовавшись парашютом. При этом авторы исследования поначалу умолчали о том, что высота этого прыжка составляла всего 60 см - эту информацию упоминают столько в 16-м параграфе самого исследования, то есть в самом конце. Авторы специально подчеркнули, что таким образом хотели продемонстрировать, насколько странными порой бывают исследования их коллег.

Естественно, что это было шутливым научным исследованием, но ученые из Гарварда правы. В последнее время на умы потребителей постоянно обрушивается поток научных исследований, которые полностью противоречат друг другу. В каких-то утверждается, к примеру, что статины спасают жизни, в каких-то, напротив, говорится о том, что они приближают смерть. Все эти исследования рекомендуют современному человеку выполнять прямо противоположные действия, они вводят в заблуждение, могут вызывать стресс и сильную неуверенность в себе. Ученые из Гарварда продемонстрировали, как проведённое абсолютно по всем законам науки исследование может порой дать удивительный по своей нелепости результат, с которым сложно поспорить.

При этом основным критерием правильности и достоверности научного исследования является возможность повторить его результаты в любом другом месте и в любой другой отрезок времени. И в этом плане исследование о бесполезности парашютов тоже соответствует нормативу. Действительно, прыжки с высоты 60 см, проведенные из любого аэроплана, вряд ли приведут к трагическим последствиям, ну а парашюты участникам эксперимента не помогут.

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